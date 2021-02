Serbowie mogą wybierać producenta szczepionki

W ramach państwowego programu szczepień do Serbii sprowadzono szczepionki Pfizer Inc-BioNTech , chińskiego koncernu Sinopharm oraz rosyjski Sputnik.

Serbia zapewniła sobie do tej pory milion dawek szczepionki z Chin i dziesiątki tysięcy dawek od innych producentów, co pozwoliło państwu uzyskać drugi najwyższy wskaźnik szczepień w Europie, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii.

W siedmiomilionowej Serbii do tej pory potwierdzono niemal 400 tysięcy zakażeń. 4056 chorych zmarło.

Emeryt Sinisa Ilic, który był jednym z tych, którzy ustawiali się w kolejce przed halą nr 11 w centrum wystawowym w Belgradzie, powiedział, że wybiera szczepionkę Pfizer-BioNTech, ponieważ jest ona również dopuszczona do użycia w Unii Europejskiej, co, jak ma nadzieję, pozwoli mu na późniejszą podróż do państw Wspólnoty.