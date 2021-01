Badanie: Jak koronawirus rozprzestrzenia się w czasie mówienia pod dachem?

Zespół badaczy z Wielkiej Brytanii ustalił także, że zachowywanie dystansu 2 metrów w źle wentylowanym pokoju prawdopodobnie nie uchroni nikogo przed zakażeniem koronawirusem - podaje amerykański "Newsweek".

Publikacja na łamach "Proceedings of the Royal Society A" to kolejne naukowe opracowanie wskazujące, że koronawirus rozprzestrzenia się zarówno drogą kropelkową, jak i aerozolową (aerozol z cząsteczkami koronawirusa emitowany jest w czasie mówienia i oddychania przez osobę zakażoną).

Autorzy publikacji stworzyli model komputerowy pozwalający przewidzieć jak rozprzestrzenia się COVID.