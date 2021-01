Koronawirus. Testy kliniczne: Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna w 66 proc.

Szczepionka Johnson&Johnson to - w odróżnieniu od szczepionek Pfizer/BioNTech, Moderny i AstraZeneki - szczepionka jednodawkowa. Jest to jedna ze szczepionek, które - po zatwierdzeniu ich do użycia - trafią do Polski.

W czasie testów w USA szczepionka wykazała się 72-procentową skutecznością w ochronie przed umiarkowanym i ostrym przebiegiem COVID-19. W Ameryce Łacińskiej skuteczność szczepionki wyniosła 66 proc. a w RPA - 57 proc.

W RPA 95 proc. przypadków zakażenia wykrytych u osób zaszczepionych szczepionką to zakażenia wariantem B.1.351 - czyli wariantem koronawirusa wykrytym właśnie w RPA, który - jak wynika z badań - może prowadzić do reinfekcji u osób, które przeszły COVID-19.