"Nieoczekiwane opóźnienia" w produkcji szczepionki Johnson & Johnson

Do końca kwietnia Johnson & Johnson miał dostarczyć władzom USA ponad 60 mln dawek szczepionki. Jak podaje "New York Times" władze koncernu poinformowały już urzędników federalnych, że nie będzie to możliwe w związku z opóźnieniami w produkcji.

Wcześniej dyrektor generalny koncernu Johnson&Johnson poinformował, że firma jest na drodze do wyprodukowania blisko miliarda dawek szczepionki do końca 2021 roku.

W sierpniu Johnson & Johnson podpisał wart miliard dolarów kontrakt z amerykańskim rządem ws. dostarczenia do 100 mln dawek szczepionki do połowy 2021 roku.