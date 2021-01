Dania: Tempo zakażeń koronawirusem spada, rząd chce przedłużyć restrykcje

Duński minister zdrowia Magnus Heunicke poinformował we wtorek, że w odniesieniu do koronawirusa SARS-CoV-2 wskaźnik reprodukcji R spadł z notowanego przed miesiącem poziomu 1,0 do 0,6. Oznacza to, że średnio od 10 osób zakażonych zakazi się 6 kolejnych.

W Danii odnotowano także spadek liczby hospitalizacji związanych z COVID-19.

Według podlegającej resortowi zdrowia duńskiej agencji ds. kontroli chorób zakaźnych (SSI) w kraju rozprzestrzenia się także wariant B117 koronawirusa, który po raz pierwszy zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii. Według SSI, wskaźnik reprodukcji dla wariantu B117 szacowany jest na 1,16.

W ubiegłym tygodniu władze Danii przedłużyły lockdown na kolejne trzy tygodnie.