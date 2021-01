Sośnierz: Szczepienia aktorów to incydent. Prawdziwy problem to 60 tys. zgonów w listopadzie tv.rp.pl

Zaszczepieni osób spoza tzw. grupy zero w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to „raczej głupia sytuacja, która potwierdza starą prawdę w ochronie zdrowia w Polsce: że wszystko się załatwia” - ocenił Andrzej Sośnierz. - 60 tysięcy zgonów, czyli dwa razy więcej niż rok temu - to jest dramatyczny problem - powiedział poseł Porozumienia.