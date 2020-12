Nowy wariant koronawirusa „wymknął się spod kontroli” w Wielkiej Brytanii

Hancock powiedział, że wszyscy nie mogą się doczekać Bożego Narodzenia, ale nowa, zaraźliwa i szybko rozprzestrzeniająca się mutacja koronawirusa „wymknęła się spod kontroli”, a rząd musiał działać „szybko i zdecydowanie”. - Wszyscy, szczególnie ludzie na obszarach 4 poziomu restrykcji, muszą zachowywać się tak, jakby mogli mieć wirusa - to jedyny sposób, w jaki możemy go opanować - zauważył.

Sekretarz ds. zdrowia w brytyjskim rządzie ocenił, że gabinet stoi przed „ogromnym wyzwaniem” związanym z kontrolowaniem nowego szczepu Covid-19. Dodał, że jest „ważniejsze niż kiedykolwiek”, aby ludzie przestrzegali zasad i ograniczali kontakty społeczne, „ponieważ jest to śmiertelnie poważna sprawa”. - To śmiertelna choroba, musimy ją kontrolować, a ten nowy wariant utrudnił ją - powiedział.

Nowy wariant wirusa ma się rozprzestrzeniać głównie na południowym wschodzie, gdzie w 60 okręgach gwałtownie wzrosły liczby zakażonych.

O odkryciu została poinformowana WHO. Nie ma na razie podstaw, by przypuszczać, że nowy wariant powoduje ciężki przebieg Covid-19, ani że odporny będzie na szczepionkę. Nie ma też informacji, by wariacja koronawirusa miała być groźna dla osób już zaszczepionych. Mimo to Belgia, Holandia i Włochy zdecydowały o zawieszeniu lotów z Wielkiej Brytanii, podobne kroki rozważają inne kraje, w tym Niemcy.