Epidemia w Czechach - rząd planuje kolejne restrykcje

- Nie chcemy zamknąć gospodarki. Chcemy, by (obostrzenia) były bardziej ukierunkowane - podkreśliła informując, że ograniczenia będą dotyczyć spotkań i zgromadzeń.

W poniedziałek temat ma zostać podjęty na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

W październiku w Czechach potwierdzono ponad 43 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2 - tyle, co w całym poprzednim miesiącu. W ostatnim tygodniu liczba hospitalizowanych osób zakażonych koronawirusem wzrosła o 76 proc. i zbliżyła się do 2,1 tys., co rodzi obawy o wydolność systemu ochrony zdrowia.

Czeska Izba Lekarska ostrzegała przed tygodniem, że liczba zakażonych lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia rośnie w bardzo szybkim tempie. Część placówek odwołuje planowe zabiegi, by zajmować się pacjentami z COVID-19.