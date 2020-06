Udar, depresja i psychoza wśród komplikacji po COVID-19

Osoby, u których przebieg COVID-19 był ostry, są także narażone na udary. Największe ryzyko udaru występuje u pacjentów mających powyżej 60 lat.

- Udary są dobrze rozpoznaną komplikacją związaną z COVID-19 - mówi Benedict Michael z Uniwersytetu w Liverpoolu, jeden z współautorów publikacji.

- To, co odkryliśmy w czasie naszych badań, co było zaskakujące to fakt, że drugą najczęściej spotykaną komplikacją w związku z przejściem COVID-19 jeśli chodzi o mózg są zmiany stanu zdrowia psychicznego - dodał.

Jennifer Loftis, profesor psychiatrii z USA w rozmowie z CNN tłumaczy, że takie powikłania to efekt działania cytokin - białek wpływających na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej na stan zapalny. Gdy białka te namnażają się podczas COVID-19, ich poziom rośnie m.in. w mózgu, co przyczynia się do upośledzeń neuropsychiatrycznych, takich jak m.in. depresja.

Powikłania te pojawiają się również u młodszych pacjentów - podkreślają uczeni.