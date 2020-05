Londyn: 17 proc. mieszkańców z przeciwciałami przeciw wirusowi AFP

Z badania przeprowadzonego przez brytyjski rząd, którym objęto ok. 20 tys. gospodarstw domowych w Anglii wynika, że ok. 5 proc. obywateli Wielkiej Brytanii ma przeciwciała wskazujące na kontakt z koronawirusem. W przypadku Londynu odsetek ten rośnie do 17 proc.