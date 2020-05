Koronawirus: witamina D zmniejsza śmiertelność

Pandemia zamknęła nas w domach. To skutkuje ograniczonym kontaktem z promieniami słonecznymi, niezbędnymi dla produkcji witaminy D w naszych organizmach. Pod wpływem promieniowania UVB w naszej skórze zachodzą procesy biochemiczne w wyniku których powstaje cholekalcyferol, czyli witamina D3, biologicznie aktywna forma witaminy D. Według oceny specjalistów w naszej szerokości geograficznej 80-100 proc. witaminy D powstaje w wyniku biosyntezy, a tylko nieznaczną część uzupełniamy drogą pokarmową- jedząc drożdże, żółtka jaj, wątróbkę, ryby, czy pijąc tran. Na produkcję tej witaminy ma wpływ m.in. pora roku, zachmurzenie i zanieczyszczenia powietrza, szerokość geograficzna, stosowanie kremów z filtrem, pigmentacja oraz starzenie się skóry, czas ekspozycji, karnacja skóry, grubość tkanki tłuszczowej, powierzchni ciała wystawiona na promienie słoneczne, a zapewne też wiele innych. Działanie witaminy D jest niezwykle istotne dla naszego organizmu. Wpływa na wszystko począwszy od układu kostnego, przez układ nerwowy i krążenia, aż po odporność immunologiczną.

Okazuje się, że poziom witaminy D ma związek również z wysoką liczbą przypadków COVID-19 i śmiertelnością. Pokazują to badania, prowadzone przez dr Lee Smitha i Petre Cristiana Ilie, a opublikowane w czasopiśmie „Aging Clinical and Experimental Research”.. „Znaleźliśmy znaczący związek między średnimi poziomami witaminy D a liczbą przypadków COVID-19, a szczególnie wskaźnikiem śmiertelności per capita w 20 krajach europejskich.” – komentował wyniki dr Lee Smith.