WHO sprawdza czy wirus wywołuje u dzieci chorobę Kawasaki AFP

Przedstawiciele WHO sprawdzają czy choroba Kawasaki lub podobne do niej schorzenie może pojawiać się u dzieci jako powikłanie w związku z zakażeniem koronawirusem - poinformowała dr Dorit Nitzan, koordynator WHO ds. sytuacji kryzysowych w regionie europejskim.