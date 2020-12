Japonia, Francja i USA planują pierwsze wspólne manewry

Manewry zostaną przeprowadzone na niezamieszkałej japońskiej wyspie. Armie skupią się na zapewnieniu pomocy w czasie klęski żywiołowej. Mają być również ćwiczone podstawy do obrony przed atakiem - informuje japoński dziennik "Sankei".

- To jest przesłanie skierowane do Chin. To jest przesłanie o wielostronnym partnerstwie i swobodzie poruszania się - dodał.

Pekin deklaruje, że intencje kraju na Morzu Wschodniochińskim są pokojowe, ale Japonia jest zaniepokojona aktywnością chińskich wojsk w pobliżu wysp, które Japonia nazywa Senkaku, a Pekin mówi o nich Diaoyu.