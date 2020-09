Budżet Niemiec z drugim rekordowym długiem

Przyjęty w tym tygodniu przez rząd w Berlinie projekt budżetu Niemiec na 2021 r. przewiduje dług netto 96,2 mld euro na finansowanie walki ze skutkami pandemii.

W bieżącym roku rząd federalny zaciągnął na to rekordowy dług 218 mld euro, planowany na prawie 100 mld będzie więc drugim co do wielkości długiem tego kraju od czasu II wojny. — Budżetem na 2021 r. chcemy jasno pokazać, że będziemy nadal zdecydowanie działać, nawet jeśli kosztuje to wiele pieniędzy, bo nie robienie niczego kosztowałoby kraj jeszcze więcej — oświadczył minister finansów Olaf Scholz po przedstawieniu projektu budżetu gabinetowi. Poniżej dalsza część artykułu

Budżet podkreśla zdecydowanie ministra, by nadal zmieniać wcześniejszy wizerunek Niemiec jako mistrza Europy w zaciskaniu pasa i zapewnić Berlinowi nową rolę — największego w strefie euro ośrodka, który łoży środki na walkę w wyjście z zapaści wywołanej przez koronawirusa — pisze Reuter. Przepisy fiskalne wymagają zawieszenia w 2021 r. konstytucyjnego limitu zadłużania się, w tym roku parlament już to zrobił. Od 2022 r. Niemcy zamierzają przywrócić przepisy ograniczające zaciąganie długu do ułamkowej części PKB. W 2022 r. będzie to 10,5 mld euro, rok później 6,7 mld i w 2024 r. 5,2 mld. To oznacza, że Berlin nie planuje powrotu do bardzo ostrożnej polityki fiskalnej utrzymywania zrównoważonego budżetu.