Fundusz Odbudowy. Morawiecki: 64 mld euro to dobry punkt wyjścia

- Widzimy, że nasze postulaty przebiły się do partnerów w Europie Zachodniej; to dowód, że głos Polski w Europie jest słyszany, uwzględniany i doceniany - powiedział premier na konferencji po ogłoszeniu propozycji unijnego budżetu.

- Budżet ambitnej Europy, to takie nasze hasło podczas wielu dyskusji, wielu negocjacji, wielu spotkań Rady Europejskiej ostatnich trzech miesięcy - podkreślił Mateusz Morawiecki i podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za "dyskusje z przywódcami europejskimi. To nasze wspólne dzieło i negocjacje doprowadziły do tego, że te propozycje KE możemy traktować jaki dobry punkt startu do tej końcówki naszej ścieżki negocjacyjnej".