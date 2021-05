Bruksela chciałaby wyższych podatków

Komisja Europejska naciska na władze Irlandii, by w ramach unijnego programu odbudowy gospodarki po pandemii podniosły podatki.

O tych naciskach donosi „The Irish Times", powołując się m.in. na list wysłany przez Paolo Gentiloniego, unijnego komisarza ds. gospodarki, do Chrisa MacManusa, eurodeputowanego z irlandzkiej partii Sinn Fein. „Ważne jest, by nasilić walkę przeciwko uchylaniu się od podatków i zamknąć furtki, które prowadzą do sytuacji podwójnego nieopodatkowania. (...) W kontekście irlandzkim duży udział opłat związanych z prawami majątkowymi oraz dywidend w PKB sugeruje, że przepisy podatkowe są wykorzystywane przez spółki, które angażują się w agresywną optymalizację podatkową" – napisał komisarz Gentiloni. Poniżej dalsza część artykułu

Rząd Irlandii chce uzyskać 900 mln euro grantów z unijnego funduszu Next Generation EU. Jak na razie nie wypowiedział się w kwestii nacisków na to, by podwyższał podatki. Sprawy nie komentuje również Komisja Europejska. Nie ma jednak wątpliwości, że oficjalne powiązanie przez Brukselę polityki podatkowej poszczególnych krajów z dostępem do Funduszu Odbudowy wzbudziłoby opór wielu europejskich rządów.