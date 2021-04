Pierwszy deficyt w budżecie w tym roku

Dochody podatkowe były wyższe o ok. 5,6 mld zł. W tym wpływy z VAT wzrosły o 9,2 proc. (ok. 4,1 mld zł), z PIT - o 7,1 proc. (ok. 1 mld zł), z CIT – o 5,7 proc. (ok. 0,5 mld zł), z tzw. podatku bankowego - 8,9 proc. (ok. 0,1 mld zł ). Spadły za to dochody z podatku akcyzowego - o 4,3 proc. (ok. 0,7 mld zł).

Dochody niepodatkowe wyniosły ok. 8,9 mld zł i były niższe o 8 proc. (ok. 0,8 mld zł).

Wydatki w okresie styczeń – marzec 2021 r. sięgnęły 104,5 mld zł i były o 1,1 mld zł, tj. 1,0 proc. niż rok wcześniej. Jak wyjaśnia resort finansów, niższe wykonanie wydatków związane jest z niższymi środkami przekazanymi do FUS (mniej o ok. 7,1 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 0,4 mld zł).