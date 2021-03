Fiskus daje ulgi i ściga oszustów. Mniej kontroli w czasie pandemii

Jak wyjaśniał minister, oznacza to z jednej strony wsparcie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudniej sytuacji, z drugiej – zapewnienie zasad konkurencyjności rynkowej, czyli walkę z przestępczością ekonomiczną. – Na łamanie prawa nie możemy przymykać oka nawet w czasie pandemii. Naszym celem jest zachowanie równowagi między interesem obywateli a interesem finansów państwa – mówił Kościński.

I tak, jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, to w 2020 r. administracja skarbowa podjęła 75 tys. decyzji przyznających ulgi, łącznie na kwotę 6,4 mld zł dla firm, które odnotowały spadek obrotów. Wśród tych „ulg” większość dotyczyła odroczenia terminu płatności (38 tys. decyzji na ok. 3,5 mld zł) lub rozłożenia na raty (35 tys. decyzji na kwotę ok. 2,5 mld zł); tylko ok. 900 podatników uzyskało możliwość umorzenia zobowiązania.

Po stronie zwalczania przestępczości ekonomicznej, aktywność KAS koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich latach, na próbach unikania płacenia podatków i uzyskania nieuprawnionych zwrotów podatku VAT (tu chodzi o karuzele podatkowe, fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe, ukrywanie nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzenia zwrotu VAT).