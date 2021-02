Wielka Brytania: Spadek PKB największy od 1709 roku

Nieco lepsze od prognoz okazały się też miesięczne dane o PKB za grudzień. Gospodarka zwiększyła się wówczas o 1,2 proc. m./m., gdy średnio oczekiwano 1 proc. wzrostu. Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 0,2 proc. m./m., po spadku o 0,1 proc. w listopadzie. Prognozy mówiły jednak o jej wzroście o 0,5 proc.

- Dzisiejsze dane pokazały, że gospodarka doświadczyła poważnego szoku będącego skutkiem pandemii i odczuwalnego także przez inne kraje na całym świecie. O ile są pozytywne oznaki odporności gospodarki zimą, to wiemy, że obecny lockdown ma poważny wpływ na wielu ludzi i wiele biznesów. Dlatego moja uwaga jest skupiona na robieniu wszystkiego, co możemy, by chronić miejsca pracy, spółki i gospodarstwa domowe - stwierdził Rishi Sunak, brytyjski kanclerz skarbu.