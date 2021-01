Budżet 2021: będą nowe podatki i nowe ulgi

Po stronie wydatków zabezpieczono środki na wszystkie działania rządu, w tym na priorytetowe i w zakresie polityki społeczno-gospodarczej (np. na program 500+, na 13. i 14. emeryturę, waloryzację świadczeń emerytalnych, wzrost wydatków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, czy wzrost wydatków na obronność do 2,2 proc. PKB). Założono też, że budżetowe wydatki mają wzmocnić rozwój gospodarczy w 2021 r. poprzez działania proinwestycyjne. Resort finansów szacuje, że PKB w tym roku wzrośnie o 4 proc., a inflacja wyniesie 1,8 proc.

Dochody podatkowe 2021 r. prognozowane są na poziomie 369,1 mld zł (to o 5,5 proc. więcej niż prognoza w noweli budżetu na rok 2020). Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpłynąć ma też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego – podkreśla resort finansów.

Tymczasem przedsiębiorcy to „dalsze uszczelnienie systemu podatkowego” nazywają wprost zwiększaniem obciążeń podatkowych, i to w tak trudnym roku. Lista nowych i podwyższanych danin jest dosyć długa, to m.in. opłata cukrowa, podatek od sprzedaży detalicznej, opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych (co dotknie przede wszystkim polskie firmy rodzinne), tzw. podatek od „małpek”, likwidacja ulgi abolicyjnej (w konsekwencji wyższe opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków pracujących za granicą), opłata mocowa (pobierana od każdej megawatogodziny zużytego prądu), działania „uszczelniające” w ustawach PIT, CIT oraz VAT, których efektem jest zwiększenie obciążeń podatkowych, propozycje drastycznych podwyżek stawek akcyzowych, czy pełnego „ozusowania” umów zleceń.