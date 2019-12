„Nowym przywódcą Partii Pracy nie może być Corbyn bez brody”

Była posłanka zapytana w Sky News o to, kto powinien teraz przewodzić laburzystom, stwierdziła, że „nie powinien to być ktoś, kto miał wpływ na naszą strategię brexitową w ciągu ostatnich kilku lat”. - I nie sądzę, że może to być Jeremy Corbyn bez brody. Myślę, że to też byłby zły ruch - oceniła.

- Nie wierzę, aby ktokolwiek, kto był architektem naszej europejskiej polityki w ciągu ostatnich kilku lat, był wiarygodny jako lider - dodała.

W weekend Jeremy Corbyn przeprosił wyborców Partii Pracy za najgorszy wynik wyborów parlamentarnych od 1930 roku.

W liście otwartym, który pojawił się w dzisiejszych wydaniach brytyjskiej prasy, Jeremy Corbyn przekazał, że bierze odpowiedzialność za wynik Partii Pracy.

Już wcześniej zapowiedział, że nie poprowadzi partii do kolejnych wyborów parlamentarnych. Zapowiedział jednocześnie, że pozostanie na stanowisku jeszcze przez pewien czas, by dać ugrupowaniu czas na "refleksję".