Bruksela ostrzega Johnsona przed skutkami brexitu bez porozumienia

Londyn nawet byłby chętny takiemu rozwiązaniu, ale budzi ono wielki opór koalicjantów Johnsona, czyli północnoirlandzkich unionistów z partii DUP. Uważają, że byłby to pierwszy krok do oderwania Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i przyłączenia jej do Republiki Irlandii.

Biorący udział w debacie Radosław Sikorski przypomniał, że takie alternatywne rozwiązanie już jest. To backstop ograniczony do Irlandii Północnej. W takim scenariuszu to nie cała Wielka Brytania ryzykowałaby pozostanie w unii celnej z UE, ale tylko Irlandia Północna.

Przekazał mu powszechnie dostępną i znaną od niemal dwóch lat wiedzę, której najwyraźniej Johnson nie posiadał. To budzi wątpliwości w Brukseli odnośnie do kompetencji i wiarygodności głównego brytyjskiego negocjatora Davida Frosta. Juncker powiedział, że nie ma emocjonalnego stosunku do bakcstopu i gotów jest przyjąć inne rozwiązania, które będą służyły temu samemu celowi.

Zarówno jeśli chodzi o umowę o wolnym handlu, jak i strategiczne partnerstwo w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej – to wszystko, co zostało zasygnalizowane w tzw. deklaracji politycznej, która jest dołączona do wynegocjowanej umowy o wyjściu.