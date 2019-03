Rada dla brytyjskich posłów: Bierzcie taxi. Chodzi o brexit DaniKauf [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Zastępca spikera Izby Gmin, Lindsay Hoyle, w mailu do parlamentarzystów, z którego treścią zapoznało się CNN radził parlamentarzystom, by z parlamentu wracali do domów taksówkami, aby nie narazić się na ataki Brytyjczyków niezadowolonych ze sposobu, w jaki brytyjskie elity przeprowadzają brexit.