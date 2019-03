Rutte porównuje May do rycerza z filmu Monty Pythona YouTube

Mark Rutte, premier Holandii, porównał brytyjską premier Theresę May do rycerza z filmu "Monty Python i Św. Graal", który po straceniu w walce rąk i nóg nadal chce walczyć z przeciwnikiem grożąc mu, że będzie go gryzł.