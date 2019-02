Brexit: Jest plan ewakuacji królowej w przypadku zamieszek

Brytyjskie władze odświeżyły plany kryzysowe z okresu Zimnej Wojny, które przewidywały ewakuację z Londynu rodziny królewskiej. Teraz do takiej ewakuacji mogłoby dojść, gdyby w Londynie doszło do zamieszek w przypadku, gdy Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy (tzw. twardy brexit).

O sprawie piszą "Sunday Times" i "The Mail on Sunday".

"Te kryzysowe plany dotyczące ewakuacji (rodziny królewskiej) istniały od czasu Zimnej Wojny, ale obecnie mają być zastosowane w przypadku niepokojów społecznych związanych z brexitem bez umowy" - pisze "Sunday Times" powołując się na źródło w brytyjskim rządzie.

"The Mail on Sunday" pisze o planach ewakuowania królowej Elżbiety II do bezpiecznego miejsca poza Londynem.

Wielka Brytania powinna opuścić UE do 29 marca. Brytyjska Izba Gmin nie zaakceptowała jednak dotychczas umowy wynegocjowanej przez Theresę May z Brukselą - została ona odrzucona 15 stycznia większością 432 głosów wobec jedynie 202 głosów "za". Teraz May będzie się starać renegocjować umowę, tak aby usunąć z niej zapisy o backstopie i zastąpić je alternatywnym rozwiązaniem.

Jednocześnie brytyjski rząd tworzy plany na wypadek twardego brexitu - czyli radykalnego zerwania niemal wszystkich więzi z UE.

Zdaniem Jacoba Reesa-Mogga, zwolennika brexitu, plan ewakuacji królowej pokazuje "niepotrzebną panikę władz" w związku z brexitem bez umowy. Dodaje, że rodzina królewska przebywała w Londynie w czasie II wojny światowej, gdy miasto było bombardowane.