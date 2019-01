Brexit: Brytyjska armia robi zapasy amunicji i paliwa

Wielka Brytania rozpoczęła gromadzenie zapasów żywności, paliwa, części zamiennych i amunicji w bazach wojskowych na Gibraltarze, Cyprze i Falklandach na wypadek tzw. twardego brexitu - informuje Sky News.

Zapasy są gromadzone także w bazach wojskowych znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, aby zredukować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której armii zacznie brakować środków do podtrzymywania zdolności operacyjnej po 29 marca, gdyby tego dnia doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, co na pewien czas utrudniłoby import towarów do kraju z terytorium UE.

Na zapasy na wypadek twardego brexitu armia miała wydać już 23 mln funtów. Zakupy te określa się jako "robione z wyprzedzeniem".

Działania armii są elementem planu awaryjnego brytyjskiego rządu - określanego jako Operacja Yellowhammer - który ma ograniczyć chaos spodziewany w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia - twierdzą trzej informatorzy Sky News z brytyjskiej armii.

Według tych źródeł szczególne obawy budzą możliwe problemy - w przypadku twardego brexitu - w zaopatrywaniu położonych poza terytorium Wielkiej Brytanii brytyjskich baz wojskowych - na Gibraltarze, na Cyprze oraz na terenie Falklandów.

Jeden z informatorów Sky News twierdzi, ze przynajmniej jeden dostawca brytyjskiej armii to firma z kraju UE - nie wiadomo jak na dostawy od niej wpłynąłby twardy brexit.

Zapasy dla armii mają docierać do kraju przez niewielki port wojskowy w Southampton.

Rzecznik brytyjskiego MON przyznaje, że w ramach "szerszego planowania armia przyspieszyła zakup pewnej ilości zaopatrzenia, aby zapewnić funkcjonowanie (armii) w przypadku kłopotów z łańcuchem zaopatrzenia".