"Ty też masz dość swojej pracy?" Spot z udziałem Theresy May podbija internet

Londyńska firma przygotowała spot, zachęcający do podjęcia w niej pracy, z gościnnym "udziałem" brytyjskiej premier Theresy May. Nagranie błyskawicznie rozpowszechniło się wirusowo w mediach społecznościowych.

Wideo w zaledwie 72 godziny od publikacji zostało odtworzone ponad 20 milionów razy na Facebooku, Instagramie, YouTube, LadBible, UniLad, Imgur i Reddit'cie, bez żadnych wydatków na reklamę.

W filmiku, przygotowanym przez Studio Yes, widzimy najpierw prawdziwe ujęcie z kamery, pokazujące brytyjską premier, wracającą na Downing Street 10 po ciężkim dniu pracy. Zgromadzeni przed rezydencją dziennikarze zarzucają ją pytaniami, m.in. czy nastąpi dziś jakaś rezygnacja.

Ujęcie zmienia się, gdy Theresa May wchodzi do budynku. Wówczas aktorka, ucharakteryzowana na brytyjską premier, stoi tyłem do kamery i bezgłośnie, gestykulując daje upust swoim emocjom.

Spot kończy się pytaniem: "czy ty też masz już dość swojej pracy?" i zaproszeniem do odwiedzenia strony Studia Yes z wakatami w firmie.

Przed dwoma tygodniami Theresa May poniosła spektakularną porażkę w Izbie Gmin, gdy brytyjski parlament zdecydowaną większością głosów odrzucił wynegocjowany przez nią projekt porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko była znaczna część posłów jej własnej partii. Dzień później jednak ta sama izba odrzuciła wotum nieufności wobec May, zgłoszone przez Partię Pracy.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca.