Brexit: Jean-Claude Juncker rozmawiał z Theresą May

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przeprowadził "przyjazną" rozmowę telefoniczną z brytyjską premier Theresa May. Rozmowa dotyczyła planów May w sprawie brexitu.

Rzeczniczka szefa KE poinformowała, że politycy umówili się na pozostanie w kontakcie w przyszłym tygodniu.

Wczoraj Komisja Europejska poinformowała, że po szczycie 14 grudnia nie będą organizowane kolejne spotkania z brytyjskimi negocjatorami. Nie będzie negocjowana również umowa dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Rozmowa Jean-Claude Junckera z Theresą May ma być formą kontaktu między Londynem a europejskimi przywódcami, którzy chcą wiedzieć, na jakim etapie są wewnętrzne rozmowy w brytyjskim parlamencie.

- Nawet jeśli żadna umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zostanie zatwierdzona, stanie się to 29 marca - powiedziała rzeczniczka.

Jak poinformował wczoraj "The Guardian", niemal 1000 policjantów z Anglii i Szkocji będzie szkolić się na wypadek, gdyby - w przypadku tzw. twardego brexitu - trzeba było ich skierować do Irlandii Północnej, gdzie pojawienie się w przypadku brexitu bez porozumienia z UE regularnej granicy z Irlandią może doprowadzić do zamieszek.

Premier Irlandii Leo Varadkar oświadczył, że UE nie zaakceptuje "wyjaśnień" czy "dodatkowych gwarancji" w związku z wynegocjowaną przez Theresę May umową.