Twardy brexit? Izba Gmin chce odebrać rządowi narzędzia finansowe

Parlamentarzyści, którzy sprzeciwiają się twardemu brexitowi, mają we wtorek głosować na poprawką do ustawy o finansach, która ma zademonstrować siłę parlamentarnej opozycji wobec brexitu bez umowy z UE - informuje BBC.

Gdyby poprawka została przyjęta, oznaczałoby to, że rząd straci prawo do podnoszenia określonych podatków i podejmowania innych finansowych kroków wynikających z twardego brexitu jeżeli parlament wprost nie zaakceptuje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, przy czym odrzucenie porozumienia wynegocjowanego przez Theresę May z UE nie będzie równoznaczne z poparciem dla twardego brexitu.

Minister handlu międzynarodowego Liam Fox nazwał ponadpartyjną inicjatywę ws. nowelizacji ustawy o finansach "nieodpowiedzialną".

Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca. Izba Gmin wciąż jednak nie przyjęła wynegocjowanej przez Theresę May umowy dotyczącej warunków brexitu - głosowanie w tej sprawie ma odbyć się 15 stycznia. Wiele wskazuje jednak na to, że w parlamencie nie ma większości dla tej umowy.

Projekt poprawki do ustawy o finansach przygotowali wspólnie posłanka Partii Pracy Yvette Cooper i poseł Partii Konserwatywnej Nicky Morgan. Cooper tłumaczy, że parlament musi podjąć działania, by przeciwdziałać twardemu brexitowi w przypadku odrzucenia umowy May.

Cooper na łamach "Guardiana" podkreśliła, że brexit bez umowy spowoduje "głębokie i długotrwałe szkody", a kraju na to nie stać.

Partia Pracy zapowiedziała już poparcie dla poprawki do ustawy o finansach.

Tymczasem minister Fox, popierający umowę May, ocenił, że "wiązanie rządowi rąk jest nieodpowiedzialne".

Fox dodał, że taka poprawka nie sprawi, iż możliwość twardego brexitu nie będzie rozważana. - Może być tak, że nie dojdziemy do porozumienia z UE i będziemy musieli wyjść z Unii bez porozumienia, na co Wielka Brytania musi być gotowa - podkreślił.