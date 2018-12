Szczyt UE próbuje pomóc May

Wzmocniona brytyjska premier przybyła na szczyt UE do Brukseli. U przywódców UE szuka pomocy w przepchnięciu umowy o brexicie.

— Nie spodziewam się dziś przełomu. Ale mam nadzieję, że jak najszybciej możemy zacząć pracować nad koniecznymi dla nas gwarancjami — powiedziała w czwartek przed szczytem Theresa May. Dzień wcześniej wygrała wewnętrzną batalię w Partii Konserwatywnej, gdzie jej przeciwnicy zgłosili wniosek o odwołanie jej ze stanowiska szefowej partii. Wniosek został odrzucony, co oznacza, że przez najbliższy rok nie może zostać zgłoszony kolejny.

May została więc wzmocniona, ale to w niczym nie zmieniło sytuacji w Izbie Gmin. Bo część osób, które chciały jej pozostania na czele torysów jest jednocześnie przeciwna wynegocjowanej przez nią umowie o Brexicie. To dlatego May odwołała zaplanowane na 11 grudnia głosowanie w Izbie Gmin i szuka w UE zapewnień dotyczących tymczasowego charakteru tzw. backstopu, czyli na ile trwała będzie unia celna Wielkiej Brytanii z UE. Londyn chciałby mieć pewność, że to rozwiązanie tymczasowe, na czas wypracowania takiego modelu nowych relacji, który zapewni nieskrępowany handel między Irlandią (pozostaje w UE) a Irlandią Północną (jako część Wielkiej Brytanii wychodzi z UE).

AFP

- Tak, powiedziałam, że nie poprowadzę Partii Konserwatywnej w następnych wyborach parlamentarnych w 2022 roku - potwierdziła Theresa May w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli.

W środę wieczorem Theresa May wygrała głosowanie ws. wotum nieufności wobec niej - obecną przewodniczącą Partii Konserwatywnej poparło 200 parlamentarzystów torysów, przeciw było 117. Wcześniej May zapowiedziała członkom tzw. Komitetu 1922 (frakcja parlamentarna Partii Konserwatywnej), że nie zamierza prowadzić partii do walki w wyborach parlamentarnych w 2022 roku. - Powiedziałam, że w głębi serca czuję, iż chciałabym prowadzić Partię Konserwatywną do następnych wyborów, ale sądzę, iż partia wolałaby pójść do wyborów z nowym liderem - relacjonowała w czwartek dziennikarzom w Brukseli. Pytana o oczekiwania względem szczytu w Brukseli premier przyznała, że nie spodziewa się przełomu ws. porozumienia ws. brexitu, które wynegocjowała, ale dla którego nie jest w stanie znaleźć większości w Izbie Gmin. - Mam jednak nadzieję, że możemy zacząć pracować tak szybko, jak to możliwe, nad gwarancjami które są niezbędne - stwierdziła. May podkreśliła, że usłyszała obawy parlamentarzystów wobec backstopu (głośno i wyraźnie) (backstop to rozwiązanie, które przewiduje pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej, aby uniknąć powstania regularnej granicy, która podzieli Irlandię, posłowie Partii Konserwatywnej obawiają się, że to domyślnie tymczasowe rozwiązanie okaże się rozwiązaniem stałym). May zapowiedziała, że przedstawi europejskim przywódcom "prawne i polityczne gwarancje", które - jej zdaniem - są potrzebne, aby zapewnić większość dla umowy ws. brexitu w Izbie Gmin. May zapewniła jednocześnie, iż nie myśli o ustąpieniu ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii tuż po 29 marca 2019 r., gdy dojdzie do brexitu.

- Nikt w UE nie chce backstopu, bo to jest złe i dla Wielkiej Brytanii, ale też dla UE. Musimy demistyfikować backstop i wyjaśniać. Okres przejściowy po brexicie przedłużony nawet do końca 2021 roku to czas na znalezienie rozwiązania - mówił Mark Rutte, premier Holandii.

Teraz jedyne co można zaoferować Wielkiej Brytanii to wyjaśnienia i zapewnienia, że po stronie UE jest dobra wola wypracowania takiego nowego modelu. Ale nikt z backstopu nie zrezygnuje, bo to oznaczałoby powrót konfliktu w Irlandii Północnej.

- Renegocjacje traktatu są niemożliwe - podkreślił Rutte. Dodając, że to z powodu stanowiska Wielkiej Brytanii, która wcześniej odrzuciła inną propozycję UE, czyli wyznaczenia granicy celnej ma Morzu Irlandzkim, która faktycznie odcinałaby Irlandię Północną od reszty Wielkiej Brytanii.

Zarówno UE, ja i Wielka Brytania, przygotowują się na wypadek braku porozumienia. To oznaczałoby chaotyczny Brexit bez żadnych zasad 29 marca 2019 roku. - Wiem, że UE przygotowuje plan awaryjny, my też. Ale najlepsze rozwiązanie to porozumienie - apelowała May. Na szczycie miała przedstawić swoje oczekiwania, przywódcy państw mieli jej udzielić zapewnienia, że przez najbliższe tygodnie UE będzie próbowała znaleźć jakieś rozwiązania, które Izba Gmin uznałaby za wystarczające gwarancje. Do ponownego głosowania doszłoby prawdopodobnie w styczniu.

Poza brexitem przywódcy mieli też dyskutować o nowym wieloletnim budżecie UE na lata 2021- 27. Początkowo Komisja Europejska chciała jego uchwalenia do wiosny 2019 roku, czyli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. szczyt postanowi o przesunięcie tej daty na jesień 2019 roku, ale i taki kalendarz budzi wątpliwości. Polska nie spieszy się. - Stawiamy na jakość - powiedział Mateusz Morawiecki. Nieoficjalnie dyplomaci w Brukseli mówią, że Polska nie chce szybkich negocjacji ze względu na wybory parlamentarne w naszym kraju jesienią 2019 roku. Z całą pewnością nowy budżet będzie dla Polski gorszy niż obecny, z którego mamy ok. 80 mld euro, byłby to więc czynnik niekorzystny dla PiS.

UE uzgodniła, że przedłuży na kolejne pół roku sankcje gospodarcze przeciw Rosji. Wprowadzono je 31 lipca 2014 roku w odpowiedzi na aneksję Krymu i inwazję we wschodniej Ukrainie. Obejmują one sektor finansowy, energetyczny i obronny oraz produkty podwójnego zastosowania. Nie ma natomiast zgody na zaostrzenie kursu wobec Rosji, po tym jak zatrzymała ona ukraińskie statki z ich załogami na Morzu Azowskim. UE wezwie do uwolnienia marynarzy i potępi działania Rosji w tym regionie. Nie zaproponuje jednak, co postulują niektórzy, zamknięcia europejskich portów dla rosyjskich statków , czy innego typu sankcji biznesowych wobec Rosji.

Anna Słojewska z Brukseli