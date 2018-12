Brexit: Partia Pracy chce zmusić rząd do głosowania

Opozycyjna Partia Pracy chce, by w przyszłym tygodniu brytyjski parlament głosował nad porozumieniem ws. brexitu.

- Partia Pracy zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zmusić rząd do głosowania w przyszłym tygodniu nad porozumieniem premier Theresy May w sprawie brexitu - powiedział Andrew Gwynne, szef sztabu wyborczego partii.

- W przyszłym tygodniu będziemy korzystać z wszelkich dostępnych nam mechanizmów, aby zmusić rząd do głosowania przed świętami Bożego Narodzenia - dodał.

Gwynne nie podał szczegółowo, w jaki sposób Partia Pracy będzie próbowała zmusić rząd do przyspieszenia głosowania.

W harmonogramie prac Izby Gmin w przyszłym tygodniu przedstawionym przez przewodniczącą Izby Gmin Andreę Leadsom, nie przewidziano głosowania nad wynegocjowaną przez Theresę May z KE umową regulującą stosunki Londynu z Brukselą po brexicie.

Oznacza to, iż głosowanie w tej kwestii, pierwotnie zaplanowane na 11 grudnia, ale przełożone przez Theresę May w związku z bardzo prawdopodobną porażką (umowy nie popiera ani opozycja, ani parlamentarny koalicjant torysów - Demokratyczna Partia Unionistyczna, ani część parlamentarzystów Partii Konserwatywnej), nie odbędzie się w 2018 roku.