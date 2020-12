Trzeci lockdown może zatopić hotele

Przetrwać do wiosny

Według najnowszych wyliczeń IGHP, do których dotarła „Rzeczpospolita", na pokrycie kosztów utrzymania pracowników i nieruchomości w czasie, gdy hotele będą zamknięte, potrzeba miesięcznie około 400 mln zł. To o 35 mln zł więcej od szacunków, które przeprowadzono dla hoteli pracujących z ograniczeniem do obsługi podróży służbowych. Oznacza to, że aby przetrwać do sezonu wiosennego, branża potrzebowałaby dofinansowania wartego 2,4 mld zł. Ale zamknięcie od 28 grudnia dla wielu hoteli położonych w regionach turystycznych zbiega się z okresem najwyższego sezonu. Stracą więc możliwość wypracowania w tym czasie dodatkowych przychodów. Pozwalają one co roku na pokrycie kosztów w słabszych miesiącach i na realizację niezbędnych inwestycji. W rezultacie IGHP zakłada, że przez zamknięcie sezonu zimowego branża straci 3,5 mld zł.