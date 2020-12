Pandemia i niepewność mrożą nowe biznesy

W listopadzie tego roku zarejestrowało się 23,5 tys. nowych działalności gospodarczych. To o 23 proc. mniej niż w październiku i o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. – Trudno się dziwić tym spadkom, skoro od listopada obowiązują przeciwpandemiczne restrykcje zakazujące działalności w kilku branżach – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Przypomnijmy, zamknięta została praktycznie cała branża gastronomiczna, turystyczna, kultury i rozrywki, rekreacji czy targowa. W tych też obszarach spadki, jeśli chodzi o nowo rejestrowane biznesy, są największe. Jak wynika z danych GUS, praktycznie nikt nie chce się zajmować organizacją turystyki (spadek rok do roku o ponad 80 proc.), znacznie mniej jest chętnych na działalność związaną ze sportem – prawie 50-proc. spadek, czy działalność rozrywkową – 30 proc. na minusie. W hotelarstwie i gastronomii ubytki są mniejsze, ale też sięgają odpowiednio 20 i 28 proc.

Zresztą liczba nowych biznesów kurczy się nie tylko tam, gdzie obowiązuje lockdown. Okazuje się, że ubywa też chętnych do wykonywania usług związanych z transportem, pośrednictwem pracy, reklamą, projektowaniem, edukacją czy sprzątaniem budynków.

– To nie jest dobry czas na nowy biznes – przyznaje Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Przede wszystkim ze względu na panującą na rynku niepewność.

W związku z rozwojem sytuacji pandemicznej nie ma pewności, jakie obszary gospodarki w najbliższych tygodniach i miesiącach będą mogły działać swobodnie, a jakie będę podlegać ograniczeniom. – Trudno też przewidzieć zachowania konsumentów, czy na nową usługę czy produkt znajdą się chętni. Do tego dochodzi niepewność regulacyjna, obawy, że działalność gospodarcza będzie wiązała się z wyższymi niż dotychczas kosztami. Rząd wciąż podnosi płacę minimalną i wprowadza nowe obciążenia – ocenia Fedorczuk.

Odroczenie, nie wyrok

Jednocześnie nie we wszystkich dziedzinach szanse na udany biznes są z góry przekreślone. Przykładowo, całkiem nieźle radzi sobie handel czy produkcja przemysłowa i tu widać, że powstaje nawet więcej nowych firm niż przed rokiem. A w takich sektorach, jak działalność kurierska czy usługi IT można nawet mówić o boomie. – Obecna sytuacja tworzy popyt w nowych kierunkach – komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. – W całej Europie zapotrzebowanie na IT wzrosło na tyle, że zatrudnienie w tej branży zwiększyło się o 21 proc. – dodaje.