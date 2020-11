Słynny wiedeński hotel zamyka się, ale nadal serwuje ciasta

Niestety pandemia koronawirusa zmusiła hotel do zawieszenia działalności. Za to tort można nadal kupić. Wystarczy podjechać samochodem pod główne wejście hotelu a konsjerż podejdzie i sprzeda dowolną ilość popularnego tortu. Po tort można też podjechać rowerem, hulajnogą, motorem albo przyjść całkiem zwyczajnie na piechotę - każdy zostanie obsłużony między 8 rano a 19 wieczorem.

Codziennie pod hotel, który znajduje się na tyłach budynku opery, podjeżdża około 50 osób, by kupić tort - pisze austriacki dziennik Der Standard. - Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni - powiedział dziennikowi Matthias Winkler, dyrektor wykonawczy Sacher-Group. Co roku w pracowni cukierniczej hotelu powstaje około 360 tys. tortów, co oznacza, że dziennie sprzedawanych jest około tysiąca sztuk. Do tego co roku sprzedawanych jest około miliona trufli - Sacher-Würfel. Niestety z powodu pandemii sprzedaż a co za tym idzie także produkcja mocno spadły.