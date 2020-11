Koronawirus komplikuje pracę firmom przemysłowym

Ankietowani przez nas ekonomiści spodziewali się zbliżonego wyniku. Mimo to poniedziałkowe dane IHS Markit są rozczarowujące. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza teoretycznie, że w odczuciu ankietowanych menedżerów logistyki przemysł przetwórczy rozwija się w ujęciu miesiąc do miesiąca, dystans od tej granicy to miara tempa tych zmian.

Październikowy wynik sugeruje więc, że polski przemysł wciąż się rozwija, ale wyraźnie wolniej niż w lipcu, gdy gospodarka wracała do formy po wiosennym zamknięciu. Wtedy PMI sięgnął 52,8 pkt. Tymczasem w przemyśle niemieckim koniunktura z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. PMI w październiku sięgnął tam najwyższego od marca 2018 r. poziomu 58,2 pkt. To w dużej mierze skutek ożywienia gospodarczego w Chinach, gdzie – mierząc PMI – przemysł jest w najlepszej kondycji od niemal dekady.

Niepokojące są szczegółowe wyniki ankiety wśród menedżerów polskich firm, na której bazuje PMI. Sugerują, że wzrost produkcji praktycznie ustał w związku z pierwszym od czerwca br. spadkiem wartości nowych zamówień. To odzwierciedlenie słabnącego popytu krajowego, co jest pokłosiem zarówno pogarszającej się sytuacji epidemicznej, jak i cyklicznego osłabienia aktywności w budownictwie. Zamówienia eksportowe rosły jednak najszybciej od początku 2018 r. – Także dalsze losy ożywienia w przemyśle i odbicia w gospodarce determinowała będzie kondycja eksportu – skomentował Michał Rot, ekonomista z PKO BP.

– Firmy próbowały ograniczyć wpływ tego zjawiska na produkcję, zwiększając zatrudnienie – powiedział Balchin, odnosząc się do tego, że składowa PMI wyrażająca zmiany zatrudnienia znalazła się najwyżej od połowy 2018 r. W przeszłości jej wzrost był zwykle przejawem optymizmu menedżerów. Teraz go jednak nie widać. Ich oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji w horyzoncie 12 miesięcy są najsłabsze od maja.

– W krótkim terminie perspektywy przemysłu rysują się wyraźnie lepiej niż usług, które są bezpośrednio dotknięte nakładanymi przez rządy restrykcjami epidemiologicznymi oraz mniejszą mobilnością ludności. W dłuższym terminie sytuacja jest mniej klarowna – skomentował poniedziałkowe dane Adam Antoniak, ekonomista z Banku Pekao. – Jeżeli liczba wykrywanych przypadków Covid-19 będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, to w wielu krajach lockdowny będą długotrwałe, ograniczając efektywny popyt i sprzyjając podwyższonej skłonności konsumentów do oszczędzania. Może to doprowadzić do pogłębienia spadków nowych zamówień w przemyśle, w tym także eksportowych, a z czasem też do ograniczenia poziomu produkcji – dodał Antoniak.