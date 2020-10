Rekord bankructw w Polsce. Od 10 lat nie było tak źle

Tak wynika z raportu Euler Hermes. Liczba niewypłacalności polskich firm opublikowanych w oficjalnych źródłach była w trzecim kwartale na rekordowym poziomie – 369 firm. Lipiec, sierpień i wrzesień to miesiące z trzema najwyższymi dotychczas liczbami niewypłacalności. W ciągu 3 kwartałów 2020 opublikowano informacje o 849 niewypłacalnościach, czyli o 12 proc. więcej niż przed rokiem i najwięcej w obecnej dekadzie.

Trzeci kwartał 2020 roku to bez wątpienia najgorszy kwartał w historii w kontekście niewypłacalności polskich firm (odpowiednio 131 niewypłacalności opublikowanych w oficjalnych źródłach w lipcu, 111 w sierpniu i 127 we wrześniu). Mówimy o wszystkich przypadkach niewypłacalności, czyli tak upadłościach jak i postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdyż dla dostawców oznaczają one taki sam efekt – brak rozliczenia ich należności.