Firmy przestały się bać drugiej fali pandemii

Obawy, że epidemia Covid-19 i spowodowane nią wiosenne zamrożenie gospodarki doprowadzą do masowych zwolnień pracowników, okazały się nieuzasadnione. Teraz, gdy sytuacja epidemiczna szybko się pogarsza, pracownicy są spokojniejsi o swoją przyszłość. To stabilizuje konsumpcję, łagodząc obawy przedsiębiorstw. Sytuacji tych ostatnich sprzyja również to, że inaczej niż wiosną nie ma dziś problemów z ciągłością dostaw, a rynki eksportowe – kluczowe dla polskiego przemysłu – pozostają otwarte.

