Druga fala wygoniła gości z hoteli w Hiszpanii

Liczba noclegów również zmalała we wrześniu o 78 proc. do 8,1 mln, w sierpniu spadek ten wyniósł 64 proc. „Na podróżnych mieszkających w Hiszpanii przypadł większy udział we wspieraniu hotelarstwa, było ich 2,8 mln wobec prawie 600 tys. cudzoziemców. Widać to także w liczbie noclegów: 6,3 mln w porównaniu do 1,7 mln" — podkreślił INE.