Branża turystyczna pogrąża się w długach

KRD zgromadził już 529 firm z branży turystycznej. To o 41 więcej w porównaniu z początkiem pandemii w lutym. Większość ich zadłużenia przypada na banki i firmy faktoringowe, ponadto na firmy odkupujące długi od banków. Znaczącą grupą wierzycieli są telekomy i ubezpieczyciele. Ale dane z KRD nie pokazują pełnego obrazu sytuacji: rejestruje on długi wpisane przez polskich wierzycieli, a nie ma informacji o zobowiązaniach wobec hoteli czy linii lotniczych za granicą. – W przypadku zagranicznych wierzycieli zobowiązania mogą być znacznie wyższe niż krajowe. Taką prawidłowość obserwowaliśmy w większości przypadków biur podróży, które w poprzednich latach ogłosiły upadłość – wyjaśnia Adam Łącki, prezes KRD.

Według BIG InfoMonitor, zaległe zobowiązania całej branży turystycznej wobec banków i dostawców przyrastają szybciej niż w przypadku innych firm. W końcu sierpnia zbliżyły się do 120 mln zł. Coraz więcej firm decyduje się na zawieszenie działalności. Od stycznia do połowy października takich przypadków było 1,5 tys., o przeszło połowę więcej niż przed rokiem.

O ile mali dłużnicy przeważają liczebnie, to największy wzrost zaległości w turystyce widać w przypadku dużych podmiotów zarejestrowanych w KRS. Według BIG InfoMonitor wartość ich przeterminowanych zobowiązań zwiększyła się w ciągu pięciu miesięcy o niemal 80 proc. do 85,9 mln zł. Część firm ma co prawda rezerwy finansowe. Ale z badania research&grow wynika, że co piąta firma szacuje zdolność przetrwania kolejnej fali kryzysu na maksimum pół roku, a 17 proc. mówi o trzech miesiącach.