Co rząd może i powinien zrobić, by chronić gospodarkę

Nasilenie się pandemii koronawirusa to ogromne zagrożenie zarówno dla zdrowia Polaków, jak i gospodarki. Przedsiębiorcy apelują więc o szybką reakcję rządu.

„Rzeczpospolita" zebrała postulaty sześciu organizacji biznesowych, jakich działań ze strony władzy publicznej należy oczekiwać w obecnej sytuacji. Cześć z nich dotyczy systemu walki z wirusem w zakresie ochrony zdrowia, cześć to postulaty czysto gospodarcze.

– Tak naprawdę nie da się oddzielić jednego od drugiego, stąd już od jakiegoś czasu apelujemy do rządu, pracodawców i obywateli, by wreszcie zacząć przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych. Odejście od tych zasad nie może być na żadnym szczeblu tolerowane – mówi nam Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. – Obserwując sytuację w różnych krajach świata, widząc, jak pandemia eskaluje, trudno było założyć, że Polska będzie zieloną wyspą. I powinniśmy być na taką sytuację przygotowani – dodaje.

– Czasu na przygotowania, jaki dał nam lockdown, niestety instytucje publiczne nie wykorzystały – wytyka z kolei Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Dlatego postulujemy powołanie specjalnej jednostki, która zarządzałaby wszystkim, co związane jest z pandemią, koordynując prace resortu zdrowia, inspekcji sanitarnej i całej służby zdrowia. Sytuacja jest kryzysowa i potrzebujemy specjalnych antykryzysowych rozwiązań – wyjaśnia.

Organizacje biznesowe zgodnie postulują też udrożnienie systemu testowania oraz opieki nad osobami zakażonymi i chorymi. – W tym kontekście potrzeba też wprowadzenia jasnych procedur i zasad, jak mają postępować pracodawcy w przypadku pojawienia się wirusa w miejscy pracy – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dodaje, że wbrew pozorom nawet dziś, po pół roku pandemii, wcale to nie jest takie oczywiste.

– W ogóle bardzo potrzebne jest uregulowanie stosunków pracy podczas pandemii, choć w zakresie pracy zdalnej – dodaje Kozłowski. – Tutaj dodałbym też postulat nowej elastycznej organizacji czasu pracy, tak by umożliwić rozliczanie czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym – uzupełnia Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. – To pomoże firmom w przypadku okresowych spadków zamówień czy koniecznych przestojów ekonomicznych – zaznacza.

Wśród postulatów, które najczęściej podnoszą organizacje biznesowe, są też te dotyczące uruchomienia punktowego wsparcia przedsiębiorców. – Chodzi o punktowe wsparcie branż, które szczególnie ucierpiały w ostatnich miesiącach i do tej pory znajdują się w trudnej sytuacji, np. sektor spotkań, konferencji, wydarzeń, organizacji czasu wolnego – wyjaśnia Baczewski.

Jak mówi, wiele firm z tych sektorów nie bardzo ma szansę na poprawę, zwłaszcza w kontekście nowych obostrzeń i restrykcji. Warto tu choćby przypomnieć, że w strefie żółtej restauracje i puby mogą działać tylko do godz. 22, co pozbawia je znacznej części przychodów.

– Rząd powinien odstąpić od zamiarów opodatkowania spółek komandytowych, zrezygnować z większego, niż przewiduje ustawowy algorytm, wzrostu płacy minimalnej – apeluje za kolei Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. – Ani pracowników, ani pracodawców, ani budżetu na to nie stać, podobnie jak na tzw. pełne oskładkowanie umów zlecenia i umów o dzieło od 2021 r. – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się też organizacja Pracodawcy RP. – W dobie kryzysu pandemicznego i gospodarczego za absolutnie niewskazane należy uznać wprowadzanie jakichkolwiek nowych obciążeń w postaci opłat czy podatków – podkreśla Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. – Również obciążenia administracyjne powinny być ograniczane do minimum. Takie działanie jest niezbędne w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości przetrwania czasu gorszej koniunktury. A wzorem innych państw, w miarę możliwości budżetowych, należy dążyć do obniżania obciążeń. Pozwoli to ograniczyć koszty prowadzenia działalności i zdynamizować gospodarkę, a tym samym ograniczyć negatywne długofalowe skutki kryzysu – uzasadnia.