Polacy mają dość lekarzy na telefon

– Przez trzy miesiące nie mogłam umówić USG piersi, które ze względu na mój stan zdrowia muszę robić co cztery–sześć miesięcy. Z kolei konsultację neurologiczną u córki zamieniono na teleporadę, podczas której lekarka kazała mi opisywać wynik EEG i odmówiła wydania skierowania na badania – mówi Karolina Baca-Pogorzelska, matka dwóch córek. Walczy z jedną z sieci prywatnych przychodni o zwrot abonamentu za trzy miesiące pandemii, kiedy nie mogła umówić się na wizyty. Co miesiąc za cztery osoby płaci 364 zł.

– Pacjenci prywatnych placówek, które na czas pandemii zawiesiły działalność, zwrócili się do placówek publicznych, szybko doświadczając, że jakość nie różni się niczym i nie muszą ponosić dodatkowych kosztów – mówi gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Sieci przychodni się bronią. – W pierwszym okresie epidemii zapewniliśmy ciągłość leczenia przy zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego – mówi Anna Wasilewska, dyrektor ds. marketingu w Enel-Medzie. Nawet 70 proc. usług realizowaych było w formie teleporad. – Wraz z redukcją obostrzeń wróciliśmy do usług stacjonarnych w szerokim zakresie. Teraz teleporady to ok. 30 proc. Pacjenci decydują, w jakiej formie chcą skorzystać z konsultacji – dodaje.