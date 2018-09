Google ułatwi znalezienie najtańszego wyjazdu

Google wprowadził kolejne ulepszenia dla osób, które szukają tanich przelotów, zakwaterowania i atrakcji turystycznych w odwiedzanych miejscach

Jak informuje wiceprezes Google do spraw zarządzania produktem w segmencie podróży Richard Holden, firma wprowadziła kolejne ułatwienia w mobilnej wersji narzędzi Google Flights i Hotel Search. Dzięki nim internauta może śledzić zmiany cen poszczególnych usług turystycznych w popularnych kierunkach wyjazdów. System podpowie ludziom wybierającym się na przykład na Święto Dziękczynienia, jak zaplanować podróż, żeby była najtańsza i poinformuje, czy wyświetlana cena jest „dobra".

Konkretnie chodzi o wskazanie, czy przelot w danym dniu kosztuje tyle co zazwyczaj, mniej czy więcej. W tym celu wyszukiwarka sięgnie do archiwalnych cenników z bieżącego roku. W narzędziu Explore Map w Google Flights firma dołożyła też opcję pozwalającą znaleźć najatrakcyjniejsze oferty lotów dla osób, które mogą elastycznie planować wycieczki. Jeśli termin i miejsce nie jest sztywno określony, wystarczy, że w wyszukiwarce podróżny wpisze interesujący go region, na przykład „Europa południowa" i orientacyjne daty wyjazdu. Google przeszuka tysiące możliwych kierunków, przeanalizuje historyczne ceny przelotów i zaznaczy na zielono miasta z najlepszymi ofertami.

Podobne udogodnienia zostały wprowadzone w narzędziu Hotel Search. Przy wyszukiwaniu hoteli Google podpowie też, jak zaplanować czas w odwiedzanym miejscu. Na podstawie informacji, z jakich atrakcji korzystali inni podróżni, wskaże te najbardziej popularne.