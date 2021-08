Światowy gigant będzie płacić pracownikom za szczepienie 1000 dolarów

Pracownicy muszą udowodnić, że zostali zaszczepieni do października tego roku. Premię dostana także te osoby, które zdecydowały się na szczepienia przed ogłoszeniem informacji o premiach - pisze BBC.

Fundusz Vanguard, który zatrudnia około 16500 pracowników w USA, poinformował w oświadczeniu, że szczepionki są „najlepszym sposobem" na powstrzymanie rozprzestrzeniania się Covid-19 i że mocno zachęca personel do szczepienia.

Największy rywal Vanguarda, BlackRock, od lipca pozwoli na powrót do biur tylko zaszczepionym pracownikom, którzy zostali zobowiązani do zgłoszenia swoich szczepień do końca czerwca.