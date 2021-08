Nowojorskie restauracje dostępne tylko dla zaszczepionych

Władze miejskie planują we wrześniu przywrócenie stacjonarnej nauki w szkołach i powrót do biur wszystkich chętnych pracowników.

Netflix wprowadził obowiązkowe szczepienia dla wszystkich swoich pracowników planów filmowych - dotyczy to zarówno obsługi jak i aktorów. Google, Facebook, banki Jefferies, JP Morgan i Goldman Sachs pozwolą na powrót do biur tylko zaszczepionym pracowników. Największy w USA producent mięsa Tyson Foods daje swoim pracownikom czas na szczepienia do 1 listopada tego roku. Sieć Walmart, największy pracodawca w USA, zapowiedział, że jego pracownicy w całym kraju mają czas na szczepienia do 4 października.

Nowy Jork: restauracje dostępne tylko dla zaszczepionych

Bloomberg