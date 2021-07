Turystów przybywa, ale hotele i restauracje plajtują

W maju 2021 r. podskoczyła w porównaniu r/r o ponad 184 proc. – podał urząd we wtorek. Na noclegi zdecydowało się 1,1 mln osób. Zdecydowana większość – 1 mln – stanowili turyści krajowi, choć liczba osób, które przyjechały turystycznie z zagranicy zwiększyła się przeszło 4-krotnie.

Nocujących turystów przybyło we wszystkich województwach, choć największy wzrost odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, gdzie liczba przyjezdnych podskoczyła 6-krotnie. W porównaniu z majem ub. roku wyższy był także stopień wykorzystania miejsc noclegowych (o 12,4 pkt proc.), choć zajęte było tylko nieco ponad jedna piąta oferowanych pokojów.

Mimo tych wzrostów, które mogą być jeszcze większe w statystykach za kolejne miesiące, w branży turystycznej odczuwana jest duża niepewność co do rozwoju sytuacji w najbliższych tygodniach. Właściciele hoteli, pensjonatów czy kwater agroturystycznych obawiają się zahamowania odbudowującego się popytu przez kolejną falę zachorowań i możliwe wprowadzenie po raz kolejny dotkliwych dla obiektów noclegowych obostrzeń. Pogorszyłoby to już i tak beznadziejną sytuację finansową branży, która tonie w długach. jak podał w ubiegłym tygodniu BIG InfoMonitor, na koniec maja w rejestrze dłużników było prawie 950 firm turystycznych. Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, miała prawie 106,5 mln zł zaległych zobowiązań.