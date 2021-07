Bruksela: żadnych brexitowych renegocjacji o Irlandii Płn.

Protokół o Irlandii Płn. był częścią porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, ale po kilku miesiącach od rozstania firmy z części Irlandii podleglej administracji brytyjskiej narzekają, że porozumienie mające poparcie premiera Borisa Johnsona szkodzi handlowi, a niektóre probrytyjskie ugrupowania protestują, bo ich zdaniem osłabia powiązania z macierzą. — Nie możemy tego kontynuować w tym stanie — stwierdził w parlamencie, główny negocjator brexitu, David Frost. Dodał, że Londyn chce teraz nowej równowagi dla wyeliminowania nadzoru Unii nad porozumieniem i że Londyn ma już prawo do jednostronnego odstępowania od jego części — pisze Reuter.

Protokół usuwa największą przeszkodę w umowie o rozstaniu: jak zapewnić kruchy pokój w prowincji po umowie z Wielkiego Piątku w 1998 r. zachowując otwartą granicę, ale bez dostępu do unijnego jednolitego rynku. Wymaga kontroli towarów na przejściach do Irlandii, firmy narzekają na nie, a unioniści chcą z nimi walczyć.

Porozumienie o rozstaniu zatwierdził w grudniu 2020 brytyjski parlament, ale zdaniem Frosta, ta część nie działa zgodnie z oczekiwaniami, więc Londyn chciałby zastosować art. 16 protokołu, który zezwala stronom na odejście od jego warunków, jeśli okazały się szkodliwe. — Doszliśmy jednak do wniosku, że nie jest to dobra chwila do zrobienia tego. Dostrzegamy szanse w innym postępowaniu, w znalezieniu nowej drogi uzgodnienia z Unią poprzez negocjacje nowej równowagi w rozwiązaniach dot. Irlandii Płn. z korzyścią dla wszystkich — wyjaśnił minister Frost.