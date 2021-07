Straty hoteli liczone w setkach mln. Teraz mają nowy problem

To efekt wcześniejszych zwolnień spowodowanych lockdownem. Szacuje się, że w 2020 roku z branży odeszło ok. 100 tys. pracowników. Teraz hotelarze mają największy problem z brakiem kucharzy, co zgłasza 70 proc. ankietowanych przez IGHP hoteli. Niewiele lepiej jest w przypadku kelnerów – braki zgłasza 62 proc. hoteli. Odpowiednio, w przypadku recepcjonistów - 56 proc. i pracowników służby pięter - 50 proc. Oznacza to, że znacznie ponad połowa hoteli ma ogromne problemy ze skompletowaniem pełnej załogi, szczególnie w części gastronomicznej.

