Pandemia: McDonald's wstrzymuje otwieranie restauracji w USA

Według informacji agencji Reutera Joe Erlinger, prezydent McDonald's w USA i Mark Salebra, szef National Franchisee Leadership Alliance napisali specjalny list do pracowników tłumacząc, że rośnie liczba infekcji i otwarcie kolejnych restauracji nie jest bezpieczne, zarówno dla klientów, jak i pracowników McDonald's.

Kierownictwo sieci zaleciło też managerom otwartych lokali, by zapoznali się z lokalnymi zasadami i wytycznymi w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas pandemii. W razie konieczności mają oni zamknąć ponownie lokale dla klientów i serwować tylko dania na wynos.

Kilka stanów zdecydowało, że w związku z drugą falą zachorowań nie pozwoli na ponowne otwarcie restauracji. Na ponowne otwarcie lokali nie zgadza się New Jersey oraz Nowy Jork, a gubernator Kalifornii Gavin Newsom zalecił restauracjom w kilku hrabstwach by na co najmniej trzy tygodnie zrezygnowały z otwierania lokali dla klientów.