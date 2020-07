Fejkowe podróże hitem wśród tajwańskich turystów

Wbrew pozorom wydarzenie to pełni również praktyczne funkcje. Dla lotniska to świetna okazja, by pochwalić się zmianami, a także by przetestować środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem. W ten sposób zarówno pasażerowie, jak i personel lotniska oswajają się z nowymi zabezpieczeniami. Swoją maszyną mogły się też pochwalić China Airlines, które zapewniły Airbusa A330, na którego pokładzie pasażerowie mogli nie odlecieć. Lotnisko zamierza organizować kolejne edycje akcji.