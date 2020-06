Niewesoło na weselach. Branża ma potężne kłopoty

– Wprawdzie udało nam się na początku czerwca odblokować branżę, ale nie uratuje to tegorocznego sezonu – przewiduje Agnieszka Winnicka, właścicielka firmy Welcome to the Jungle (która specjalizuje się w dekoracjach ślubnych) i prezes powołanego w czasie pandemii Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej (PSBŚ).

